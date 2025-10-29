DAX 23.958 -0,7%ESt50 5.662 -0,7%MSCI World 4.390 +0,2%Top 10 Crypto 14,90 -0,6%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 94.863 +1,4%Euro 1,1537 -0,3%Öl 65,07 +0,5%Gold 4.002 -0,9%
Santander Aktie

8,79 EUR +0,03 EUR +0,29 %
STU
7,64 GBP ±0,00 GBP ±0,00 %
LSE
Marktkap. 130,11 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
8,79 EUR 0,03 EUR 0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach den vorgelegten Quartalszahlen von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms verwies in der am Freitagabend vorliegenden Studie vor allem darauf, dass er nun erstmals Schätzungen für das Jahr 2028 eingearbeitet habe. Zudem habe er wegen des überschüssigen Kapitals der spanischen Großbank seine Prognose für die Ausschüttungsquote von 2026 an von 25 auf 30 Prozent angehoben, schrieb Toms./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Sector Perform

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
8,80 €		 Abst. Kursziel*:
-3,44%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
8,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,32%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

