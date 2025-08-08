Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 86,78 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
445,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
571,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-22,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
571,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,12%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
541,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|14:46
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.25
|Zurich Insurance Overweight
|Barclays Capital
