Zurich Insurance verzeichnet Wachstum in allen Geschäften
Werte in diesem Artikel
Von Elena Vardon
DOW JONES--Die Zurich Insurance Group hat bei starker Dynamik in allen Geschäftsbereichen den Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert.
Der Schweizer Versicherer meldete einen Nettogewinn von 3,065 Millarden Dollar für die ersten sechs Monate. Dies entspricht einem Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, liegt aber unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung von 3,105 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn stieg um 6 Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 4,13 Milliarden Dollar.
Das Wachstum wurde durch das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft angetrieben, das weiterhin von günstigen Preistrends profitierte. Der Gewinn der Lebensversicherungssparte ging nach einem Einmalertrag im vergangenen Jahr zurück, verzeichnete aber weiter steigende Prämien. Zurich wies auf gute versicherungstechnische Ergebnisse ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Farmers Group in den USA hin, wo die Zahl der Policen wuchs.
"Diese Leistung unterstreicht unsere Fähigkeit, unser diversifiziertes Portfolio, unsere starke Kapitalposition und unsere hohe Cash Conversion effektiv zu managen, um unseren Aktionären auch in einem volatilen Marktumfeld weiterhin einen branchenführenden Wert zu bieten", sagte CEO Mario Greco.
Der Schweizer Solvenz-Test-Koeffizient - ein Maß für die Kapitalstärke - lag am 30. Juni bei 255 Prozent und entsprach damit den Erwartungen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2025 01:34 ET (05:34 GMT)
