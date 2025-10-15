Frisches Geld

E.ON hat sich erstmalig mit einer Anleiheemission frisches Geld am australischen Finanzmarkt besorgt.

Für 500 Millionen australische Dollar platzierte der Stromnetzbetreiber aus Essen eine grüne Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit und einem Kupon von 5,461 Prozent. Sie wurde in Euro geswappt, wie der DAX -Konzern mitteilte. Damit seien bereits mehr als 70 Prozent des Finanzierungsbedarfs durch grüne Anleihen für 2025 gedeckt. Finanzchefin Nadia Jakobi kündigte an, E.ON werde regelmäßiger Emittent am australischen Anleihemarkt werden.

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung