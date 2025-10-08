DAX 24.673 +0,3%ESt50 5.656 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,77 -3,0%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.758 -1,3%Euro 1,1623 +0,0%Öl 66,33 +0,4%Gold 4.039 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Ottobock BCK222 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX nach neuem Allzeithoch freundlich -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- NVIDIA, BYD, HSBC, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Airbus SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy Airbus SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Orsted-Aktie im Plus: Massiver Stellenabbau und Kostensenkungen geplant Orsted-Aktie im Plus: Massiver Stellenabbau und Kostensenkungen geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
16,17 EUR -0,03 EUR -0,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,24 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

10:16 Uhr
EON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
16,17 EUR -0,03 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,25 €		 Abst. Kursziel*:
-1,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,05%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

10:16 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
08.09.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
27.08.25 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Analyse im Fokus Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc. Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
finanzen.net DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Donnerstagvormittag
finanzen.net Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
finanzen.net Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag gesucht
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen LUS-DAX am Donnerstagnachmittag steigen
EQS Group EQS-News: E.ON signs agreement to sell gas distribution network in the Czech Republic
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, buy
EQS Group EQS-News: E.ON continues to grow and increases investments
Benzinga The Analyst Verdict: EON Resources In The Eyes Of 6 Experts
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga 4 Analysts Have This To Say About EON Resources
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen