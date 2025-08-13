UBS AG

08:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef und Finanzchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Führung des Stromnetzbetreibers blicke unverändert zuversichtlich auf das Netzwachstum, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/la

