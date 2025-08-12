E.ON Aktie
Marktkap. 41,34 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Energiekonzern liege der Fokus auf der nächsten Regulierungsperiode./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:57 / BST
Zusammenfassung: E.ON Overweight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,07 €
|Abst. Kursziel*:
-0,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,34%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
