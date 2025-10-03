DAX24.371 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,69 +1,4%Nas22.887 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
MÄRKTE USA/Wall Street weiter in Rekordlaune

03.10.25 15:45 Uhr
(Wiederholung)

DOW JONES--Trotz des seit dem 1. Oktober geltenden Shutdowns ist die Stimmung an der Wall Street auch zum Wochenausklang weiter gut. Die Rekordjagd dürfte sich damit fortsetzen. Konjunkturseitig werden Impulse als Folge des Shutdowns aber weiter fehlen. Der eigentlich für den Berichtstag terminierte monatliche Arbeitsmarktbericht für September entfällt ebenso, wie bereits am Vortag der wöchentliche Bericht über neu gestellte Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,2 Prozent auf 46.598 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen ebenfalls um jeweils 0,2 Prozent.

In einer Art Blindflug setzt der Markt damit mit großer Mehrheit weiter auf eine Zinssenkung Ende Oktober und eine weitere im Dezember, den letzten beiden Zinstreffen der US-Notenbank in diesem Jahr. Der Shutdown spielt - zumindest noch - eine eher untergeordnete Rolle, wohl auch deshalb, weil allgemein erwartet wird, dass er wie meist in der Vergangenheit nicht allzu lange dauern wird.

Die Aktien von Rumble gewinnen 11,6 Prozent. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Perplexity eingegangen, um dessen KI-Tools zur Verbesserung der Videoerkennung auf seiner Plattform einzusetzen. Applied Materials geben um 2,6 Prozent nach. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie teilte mit, dass man aufgrund neuer Exportbeschränkungen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, einen Umsatzrückgang von 710 Millionen Dollar erwartet.

American Outdoor Brands sind mit der Genehmigung eines Aktienrückkaufs gesucht und steigen um 4,4 Prozent.

Boeing verlieren 0,6 Prozent. Laut Bloomberg soll sich die Markteinführung des Langstreckenmodells 777x bis 2027 verzögern, nachdem bislang der erste kommerzielle Flug Ende 2026 geplant war. Geringfügige Verzögerungen könnten erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, hatte Boeing-Chef Kelly Ortberg im vergangenen Monat gesagt, als er davor warnte, dass noch ein "Berg von Arbeit" zu erledigen sei, um die 777X bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA zu zertifizieren.

Der Dollar bewegt sich unter kleinen Schwankungen seitwärts, der Dollar-Index gibt um 0,1 Prozent nach. Da der US-Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht wird, fehlt ein wichtiger Impuls, heißt es. Der Euro kostet 1,17xx Dollar.

Am Anleihemarkt tut sich erneut wenig, die Zehnjahresrendite steigt um 1,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent.

Am Ölmarkt steigen die Preise für Brent und WTI um bis zu 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich war es auch schon etwas deutlicher nach oben gegangen, wozu Marktteilnehmer auf einen Brand in einer US-Raffinerie, einer der größten an der Westküste, verwiesen. Dennoch sind die Preise diese Woche um mehr als 6 Prozent gefallen, belastet durch die Erwartung, dass die Opec+ mehr Öl auf den Markt bringen wird.

Der Goldpreis legt weiter zu. Die Feinunze gewinnt 0,5 Prozent auf 3.876 Dollar und liegt damit knapp unter ihrem Allzeithoch. Das Edelmetall ist damit auf Kurs für den siebten Wochengewinn in Folge, nachdem er am Donnerstag ein weiteres neues Rekordhoch erreicht hat. Der Shutdown sorgt für zusätzliche Unsicherheit, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.598,35 +0,2% 78,63 +9,4%

S&P-500 6.728,98 +0,2% 13,63 +14,2%

NASDAQ Comp 22.895,01 +0,2% 50,96 +18,4%

NASDAQ 100 24.941,08 +0,2% 48,32 +18,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1739 +0,2% 1,1718 1,1710 +13,1%

EUR/JPY 172,86 +0,2% 172,53 172,57 +5,9%

EUR/CHF 0,9345 -0,0% 0,9345 0,9352 -0,4%

EUR/GBP 0,8718 -0,0% 0,8718 0,8723 +5,3%

USD/JPY 147,26 +0,0% 147,23 147,38 -6,4%

GBP/USD 1,3465 +0,2% 1,3440 1,3424 +7,4%

USD/CNY 7,1170 +0,0% 7,1146 7,1175 -1,3%

USD/CNH 7,1330 -0,0% 7,1338 7,1353 -2,8%

AUS/USD 0,6602 +0,1% 0,6594 0,6588 +6,6%

Bitcoin/USD 120.496,35 +0,2% 120.231,05 118.917,50 +27,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,56 60,16 +0,7% 0,40 -15,7%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -14,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.876,14 3.856,51 +0,5% 19,63 +47,0%

Silber 47,57 47,00 +1,2% 0,57 +62,8%

Platin 1.366,62 1.342,59 +1,8% 24,03 +52,9%

Kupfer 5,05 4,95 +2,0% 0,10 +22,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 09:46 ET (13:46 GMT)

Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

