Profil

E.ON Aktie

Marktkap. 41,25 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon nach Halbjahreszahlen von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem eine starke Bilanz des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, weiterhin zu investieren. Daneben liege der Fokus auf der Regulierung der Branche./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Sector Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,74 €		 Abst. Kursziel*:
-4,70%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
15,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,55%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

18:46 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
15.08.25 E.ON Neutral UBS AG
13.08.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 E.ON Halten DZ BANK
13.08.25 E.ON Neutral UBS AG
mehr Analysen

