RBC Capital Markets

EON SE Sector Perform

18:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon nach Halbjahreszahlen von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem eine starke Bilanz des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, weiterhin zu investieren. Daneben liege der Fokus auf der Regulierung der Branche./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:30 / EDT

