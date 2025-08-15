E.ON Aktie
Marktkap. 41,25 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon nach Halbjahreszahlen von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem eine starke Bilanz des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, weiterhin zu investieren. Daneben liege der Fokus auf der Regulierung der Branche./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Sector Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,74 €
|Abst. Kursziel*:
-4,70%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
15,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,55%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
