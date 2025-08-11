Deutsche Bank AG

EON SE Buy

11:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege über der Konsensschätzung, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem habe der Quartalsbericht keine Überraschungen parat gehabt. Im weiteren Verlauf des Jahres rückten Details zur zukünftigen Regulierung der Branche in den Fokus./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:22 / GMT

