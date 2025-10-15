EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag behauptet

DAX24.208 -0,1%Est505.610 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,27 -0,8%Nas22.783 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.197 +1,3%
15.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von EON SE zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die EON SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 16,30 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,30 EUR. Bei 16,44 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 16,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 740.437 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,56 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,96 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,34 Mrd. EUR.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

