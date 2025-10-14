Siemens-Aktien nehmen Abstand vom Rekordhoch - Siemens Healthineers und Energy ebenfalls unter Druck
Vom Rekordhoch vergangener Woche setzen sich die Aktien von Siemens am Dienstag etwas weiter nach unten ab.
Werte in diesem Artikel
Grund für die Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS).
Via XETRA verlieren die Siemens-Anteilscheine zeitweise 2,97 Prozent auf 238,80 Euro. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sie mit 250,15 Euro ein historisches Hoch erklommen.
Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates. Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten.
Aktien von Siemens Energy und Siemens Healthineers ebenfalls rot
Die Aktien aus dem Umfeld von Siemens haben am Dienstag zu den Verlierern in einem schwachen DAX gezählt. Die Papiere der Siemens-Tochter Siemens Healthineers verloren zuletzt via XETRA rund 1,4 Prozent, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley die beiden Papiere abgestuft hatte. Die Aktien von Siemens Energy gaben um 4,4 Prozent nach. Händler begründeten dies mit Gewinnmitnahmen.
Am stärksten gerieten Siemens Energy unter Druck, hier dürften Anleger Kursgewinne realisieren. Der Aktienkurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und erst am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Die Papiere sind 2025 zweitgrößter Gewinner im DAX hinter denen von Rheinmetall.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
