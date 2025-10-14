DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.838 -2,8%Euro1,1568 ±-0,0%Öl62,92 -0,7%Gold4.109 -0,1%
Handelskonflikt weiter im Blick: DAX vor schwächerem Start -- Asien unsicher - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Continental, Michelin, Fraport, Rio Tinto im Fokus
Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung
Zollstreit bleibt Thema: DAX mit Verlusten erwartet - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit bleibt Thema: DAX mit Verlusten erwartet - US-Bankbilanzen voraus
10 vor 9

Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - US-Banken eröffnen Bilanzsaison

14.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Citigroup, Goldman Sachs und weitere US-Banken mit Zahlenvorlage | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor etwas schwächerem Auftakt

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,62 Prozent auf 24.238 Punkte.

2. Börsen in Fernost unentschlossen - Japan schwach

In Tokio knickt der Nikkei 225 zeitweise um 2,96 Prozent ein auf 46.663,69 Punkte, nachdem der Handel dort am Montag geruht hatte.

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite derzeit leicht um 0,15 Prozent abgeben auf 3.883,57 Zähler.

Unterdessen verliert der Hang Seng in Hongkong 1,27 Prozent auf 25.559,71 Einheiten.

3. Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental-Aktie unter Druck

Eine Prognosesenkung von Michelin hat die Papiere des Reifenherstellers am Montagabend belastet. Zur Nachricht

4. Rheinmetall-Aktie: Joint Venture für polnische Armee - Auftrag gesichert

Rheinmetall kooperiert mit dem polnischen Rüstungsunternehmen Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) bei der Herstellung von sogenannten Unterstützungsfahrzeugen für die polnische Armee. Zur Nachricht

5. Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo und JPMorgan mit Zahlenvorlage

An den US-Börsen nimmt die Bilanzsaison nun richtig Fahrt auf: Zahlreiche US-Banken werden am heutigen Dienstag mit Zahlen erwartet. So berichten US-vorbörslich Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo und JPMorgan über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel.

6. Medios-Aktie ersetzt Ceconomy im SDAX ab 16. Oktober

Die Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy muss den SDAX verlassen. Zur Nachricht

7. Samsung-Aktie fällt trotzdem: Betriebsgewinn stärker als erwartet gesteigert

Die jüngsten Geschäftszahlen von Samsung Electronics übertreffen die Erwartungen des Marktes deutlich. Zur Nachricht

8. Regierung bekräftigt: China kämpft 'Zollkrieg' mit USA bis zum Ende

China hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 63,31 US-Dollar. Das war 1 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November fiel ebenfalls um 1 Cent auf 59,48 Dollar.

10. Euro etwas höher

Der Euro tendiert am Dienstagmorgen zeitweise etwas fester auf 1,1585 US-Dollar.

