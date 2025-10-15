DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
So entwickelt sich NVIDIA

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend auf rotem Terrain

15.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 179,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
154,44 EUR -0,72 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 179,28 USD. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 177,29 USD. Bei 184,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.993.577 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,62 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,11 Prozent. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 202,86 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,74 Mrd. USD – ein Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie nach Gewinnen in Rot: Chipriese vernetzt Meta und Oracle mit neuer KI-Netzwerktechnologie

Gold neben KI-Aktien wie NVIDIA im Höhenrausch - Analysten vermuten Absicherungsstrategie

AMD-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: OpenAI-Deal und Datacenter-Fokus beflügeln Fantasien

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

mehr Analysen