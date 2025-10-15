NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend auf rotem Terrain

So entwickelt sich NVIDIA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 179,28 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 179,28 USD. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 177,29 USD. Bei 184,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.993.577 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,62 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,11 Prozent. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 202,86 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,74 Mrd. USD – ein Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,52 USD je Aktie aus.

