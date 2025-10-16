DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 -0,2%Top 10 Crypto14,93 -1,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.305 -2,9%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms 13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
NASDAQ Composite im Blick

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt letztendlich

16.10.25 22:33 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt letztendlich | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
24,49 USD -0,11 USD -0,45%
Charts|News|Analysen
AXT Inc.
3,86 EUR -0,03 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comtech Telecommunications Corp.
2,82 EUR 0,10 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
F5 Networks Inc.
248,80 EUR -42,20 EUR -14,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
21,34 USD -2,56 USD -10,69%
Charts|News|Analysen
Hub Group Inc.
29,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
J.B. Hunt Transportation Services Inc.
132,70 EUR 13,55 EUR 11,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
1,06 EUR -0,11 EUR -9,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,40 EUR 0,96 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Resources Connection Inc.
3,86 EUR 0,16 EUR 4,32%
Charts|News|Analysen
Universal Display Corp.
121,50 EUR -0,20 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
18,50 EUR 0,10 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Werner Enterprises Inc.
22,60 EUR -0,20 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zions Bancorporation
44,97 EUR -2,50 EUR -5,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.562,5 PKT -107,5 PKT -0,47%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,47 Prozent tiefer bei 22.562,54 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,416 Prozent höher bei 22.764,40 Punkten in den Handel, nach 22.670,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22.404,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.886,87 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,071 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 16.09.2025, bei 22.333,96 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2025, den Stand von 20.730,49 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2024, den Stand von 18.367,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,02 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23.119,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit JB Hunt Transportation Services (+ 22,14 Prozent auf 169,57 USD), AXT (+ 7,41 Prozent auf 4,93 USD), Werner Enterprises (+ 5,82 Prozent auf 27,81 USD), Hub Group (+ 5,80 Prozent auf 36,66 USD) und Universal Display (+ 5,58 Prozent auf 150,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Zions Bancorporation (-13,14 Prozent auf 46,93 USD), Comtech Telecommunications (-12,35 Prozent auf 2,91 USD), Microvision (-10,79 Prozent auf 1,24 USD), F5 Networks (-10,70 Prozent auf 295,35 USD) und Geospace Technologies (-10,69 Prozent auf 21,34 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.327.445 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Resource Partners LP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Resource Partners LP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen