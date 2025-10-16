NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt letztendlich

NASDAQ Composite im Blick

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,47 Prozent tiefer bei 22.562,54 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,416 Prozent höher bei 22.764,40 Punkten in den Handel, nach 22.670,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22.404,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.886,87 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,071 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 16.09.2025, bei 22.333,96 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2025, den Stand von 20.730,49 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2024, den Stand von 18.367,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,02 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23.119,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit JB Hunt Transportation Services (+ 22,14 Prozent auf 169,57 USD), AXT (+ 7,41 Prozent auf 4,93 USD), Werner Enterprises (+ 5,82 Prozent auf 27,81 USD), Hub Group (+ 5,80 Prozent auf 36,66 USD) und Universal Display (+ 5,58 Prozent auf 150,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Zions Bancorporation (-13,14 Prozent auf 46,93 USD), Comtech Telecommunications (-12,35 Prozent auf 2,91 USD), Microvision (-10,79 Prozent auf 1,24 USD), F5 Networks (-10,70 Prozent auf 295,35 USD) und Geospace Technologies (-10,69 Prozent auf 21,34 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.327.445 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

