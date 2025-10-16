NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA verteuert sich am Donnerstagabend

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 180,90 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 180,90 USD. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 183,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,26 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.156.389 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,62 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 8,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 52,11 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 202,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 27.08.2025. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,52 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

