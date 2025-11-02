DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.501 +0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Apple 865985 Berkshire Hathaway A0YJQ2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Oktober 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Webinar: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern Webinar: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe an der Börse

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

02.11.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.884,00 USD 17,91 USD 0,62%
News
Baumwolle
0,66 USD USD 0,64%
News
Bleipreis
2.000,00 USD 14,00 USD 0,70%
News
Dieselpreis Benzin
1,61 EUR -0,00 EUR -0,25%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,16 EUR -0,26 EUR -0,28%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,12 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.002,26 USD USD
News
Haferpreis
2,90 USD 0,07 USD 2,39%
News
Heizölpreis
64,19 USD 0,79 USD 1,25%
News
Holzpreis
539,50 USD -3,50 USD -0,64%
News
Kaffeepreis
3,92 USD USD 0,01%
News
Kakaopreis
4.424,00 GBP 74,00 GBP 1,70%
News
Kohlepreis
92,90 USD -0,25 USD -0,27%
News
Kupferpreis
10.901,50 USD -47,50 USD -0,43%
News
Lebendrindpreis
2,37 USD 0,01 USD 0,56%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD 0,01 USD 0,65%
News
Maispreis
4,31 USD 0,01 USD 0,17%
News
Mastrindpreis
3,38 USD -0,09 USD -2,56%
News
Milchpreis
16,92 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
527,89 USD -14,67 USD -2,70%
News
Nickelpreis
15.055,00 USD 30,00 USD 0,20%
News
Ölpreis (Brent)
65,07 USD 0,35 USD 0,54%
News
Ölpreis (WTI)
60,98 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,69 USD -0,04 USD -2,31%
News
Palladiumpreis
1.440,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.190,00 MYR -26,00 MYR -0,62%
News
Platinpreis
1.572,00 USD USD
News
Rapspreis
481,00 EUR 2,50 EUR 0,52%
News
Reispreis
10,27 USD 0,03 USD 0,29%
News
Silberpreis
48,68 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
321,40 USD 5,80 USD 1,84%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD -0,01 USD -2,07%
News
Sojabohnenpreis
11,00 USD 0,09 USD 0,80%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
193,00 EUR 1,75 EUR 0,92%
News
Zinkpreis
3.170,00 USD 30,50 USD 0,97%
News
Zinnpreis
36.300,00 USD 295,00 USD 0,82%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,05%
News

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.002,26 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.002,26 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 48,68 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.572,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.440,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.440,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis