Ausblick auf Bericht

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen.

Werte in diesem Artikel

Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals dürften Besserung gegenüber dem Vorquartal zeigen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht.

Wer­bung Wer­bung

Die thyssenkrupp-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent höher bei 9,09 Euro.

/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

-----------------------

Wer­bung Wer­bung

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)