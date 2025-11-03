thyssenkrupp-Aktie gefragt: Deutsche Bank Research lässt Einstufung auf 'Hold'
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals dürften Besserung gegenüber dem Vorquartal zeigen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent höher bei 9,09 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
