Ryanair Aktie
Marktkap. 27,72 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Iren hätten die Anleger zwar zunächst enttäuscht, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagnachmittag. Im Zuge der Telefonkonferenz sei das Vertrauen in das Wintergeschäft jedoch gestiegen. Auch die Entwicklungen rund um die Boeing-Auslieferungen, Kerosinkosten und Währungen sorgten für Optimismus./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
