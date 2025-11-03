Barclays Capital

Ryanair Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Iren hätten die Anleger zwar zunächst enttäuscht, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagnachmittag. Im Zuge der Telefonkonferenz sei das Vertrauen in das Wintergeschäft jedoch gestiegen. Auch die Entwicklungen rund um die Boeing-Auslieferungen, Kerosinkosten und Währungen sorgten für Optimismus./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:38 / GMT

