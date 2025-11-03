DAX 23.854 -1,2%ESt50 5.628 -0,9%MSCI World 4.386 -0,2%Top 10 Crypto 14,16 -0,3%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.559 -2,1%Euro 1,1496 -0,2%Öl 63,99 -1,3%Gold 3.972 -0,7%
Ryanair Aktie

26,85 EUR -0,34 EUR -1,25 %
STU
Marktkap. 27,72 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Aktie in diesem Artikel
Ryanair
26,85 EUR -0,34 EUR -1,25%
News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Iren hätten die Anleger zwar zunächst enttäuscht, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagnachmittag. Im Zuge der Telefonkonferenz sei das Vertrauen in das Wintergeschäft jedoch gestiegen. Auch die Entwicklungen rund um die Boeing-Auslieferungen, Kerosinkosten und Währungen sorgten für Optimismus./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

13:56 Ryanair Overweight Barclays Capital
11:36 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
08:11 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

