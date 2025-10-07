DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,5%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.781 -0,7%Bitcoin104.140 -2,3%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.968 +0,2%
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Index im Blick

STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

07.10.25 17:57 Uhr
STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer | finanzen.net

So performte der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
202,75 EUR 1,50 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Allianz
364,20 EUR 1,00 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
870,30 EUR -28,50 EUR -3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,75 EUR -0,45 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
88,14 EUR -1,48 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Danone S.A.
72,20 EUR -0,32 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
225,70 EUR 0,20 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28,97 EUR -0,16 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,74 EUR -0,53 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
15,12 EUR 0,03 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
33,55 EUR -0,41 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
236,10 EUR 2,70 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
104,70 EUR -2,30 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.613,8 PKT -14,9 PKT -0,27%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,27 Prozent auf 5.613,80 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,830 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 5.629,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5.628,72 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5.610,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.643,61 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 5.318,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.341,54 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 4.969,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.674,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 235,00 EUR), Airbus SE (+ 0,52 Prozent auf 202,15 EUR), Allianz (+ 0,36 Prozent auf 364,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,35 Prozent auf 226,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,28 Prozent auf 29,05 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-2,02 Prozent auf 87,48 EUR), Bayer (-2,01 Prozent auf 27,78 EUR), Siemens Energy (-1,73 Prozent auf 104,90 EUR), Infineon (-1,58 Prozent auf 33,54 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 38,68 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.386.863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,128 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Eni lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,92 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
12:46Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:31Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:46Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:31Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

