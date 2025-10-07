STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Index im Blick

So performte der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Am Dienstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,27 Prozent auf 5.613,80 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,830 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 5.629,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5.628,72 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5.610,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.643,61 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 5.318,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.341,54 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 4.969,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.674,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 235,00 EUR), Airbus SE (+ 0,52 Prozent auf 202,15 EUR), Allianz (+ 0,36 Prozent auf 364,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,35 Prozent auf 226,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,28 Prozent auf 29,05 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-2,02 Prozent auf 87,48 EUR), Bayer (-2,01 Prozent auf 27,78 EUR), Siemens Energy (-1,73 Prozent auf 104,90 EUR), Infineon (-1,58 Prozent auf 33,54 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 38,68 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.386.863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,128 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Eni lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,92 Prozent.

Redaktion finanzen.net