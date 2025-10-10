Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 1.871,00 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 1.871,00 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.852,50 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.907,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.265 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 2.008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 6,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 303,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,37 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.163,33 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

