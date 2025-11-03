Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Nachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 24,62 USD nach.

Die Pfizer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 24,62 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 24,41 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.451.756 Pfizer-Aktien.

Am 02.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,54 USD. 15,92 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,05 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 17,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,04 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

