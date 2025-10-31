DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Aktie im Blick

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Freitagabend fester

31.10.25 20:23 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Freitagabend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 24,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,39 EUR 0,25 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 24,63 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,19 USD. Zuletzt wurden via New York 5.129.814 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,08 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 14,65 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Pfizer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
