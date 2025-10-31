Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfizer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 24,48 USD zu. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 24,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,19 USD. Bisher wurden heute 1.935.444 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 01.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 14,55 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

