DAX24.075 -0,2%Est505.667 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,23 -1,0%Gold3.971 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Jetzt Scalable Kinderdepot eröffnen und Taschengeld erhalten. Erfahre mehr. Jetzt Scalable Kinderdepot eröffnen und Taschengeld erhalten. Erfahre mehr.
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

ROUNDUP: Novo Nordisk will Metsera kaufen - Pfizer kann nachverhandeln

30.10.25 13:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Metsera Inc Registered Shs
52,21 USD -0,21 USD -0,40%
Charts|News|Analysen
Pfizer Inc.
20,88 EUR -0,12 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BAGSVARD (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Geschäft mit Abnehmmedikamenten durch die Übernahme der US-Biotechfirma Metsera schützen. Sollten die Dänen mit ihrer Milliardenofferte erfolgreich sein, würden sie Metsera dem US-Rivalen Pfizer vor der Nase wegschnappen. Allerdings hat der US-Pharmariese nun vier Arbeitstage Zeit, um nachzulegen.

Wer­bung

Metsera stufte das Angebot von Novo Nordisk laut Mitteilung vom Donnerstag offiziell als dem von Pfizer überlegen ein. "Gemäß den Bedingungen der Pfizer-Übernahmevereinbarung löst diese Mitteilung eine Frist von vier Geschäftstagen aus, in denen Pfizer das Recht hat, mit Metsera über Anpassungen der Fusionsvereinbarung zu verhandeln", die vorerst Bestand habe.

Konkret biete Novo Nordisk laut Mitteilung vom Donnerstag 56,50 US-Dollar je Metsera-Papier, rund 6,5 Milliarden Dollar in Summe. Zusätzlich können bei Erreichen bestimmter Ziele bis zu 21,25 Dollar je Aktie fließen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Offerte berichtet.

Pfizer wollte mit einer eigentlich schon vereinbarten Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel einsteigen. Novo Nordisk hatte schon ein Gebot für Metsera vorgelegt, bevor das Unternehmen sich dann aber mit Pfizer geeinigt hatte. Dabei bietet Pfizer, wie seit September bekannt ist, für eine Metsera-Aktie 47,50 Dollar in bar. Hinzu kämen bis zu 22,50 Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Ziele.

Wer­bung

Der Metsera-Aktienkurs schoss am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um knapp ein Fünftel auf 62,32 Dollar nach oben. Die Aktien von Pfizer notierte vorbörslich fast unverändert und für die im Stoxx Europe 50 notierten Papiere von Novo Norsdisk ging es um rund drei Prozent nach unten./mis/err/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Metsera

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Metsera

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen