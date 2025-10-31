DAX23.954 -0,7%Est505.661 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.657 +0,3%Bitcoin94.645 +1,2%Euro1,1528 -0,3%Öl65,05 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Oktober 2025: So schätzen Experten die GSK-Aktie ein

31.10.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
20,18 EUR 0,05 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

16 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 5 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 16,45 GBP fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von GSK in Höhe von 17,81 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.21,00 GBP17,9431.10.2025
DZ BANK--30.10.2025
Deutsche Bank AG14,50 GBP-18,5630.10.2025
UBS AG19,00 GBP6,7130.10.2025
Bernstein Research21,70 GBP21,8829.10.2025
UBS AG16,00 GBP-10,1429.10.2025
Jefferies & Company Inc.20,00 GBP12,3329.10.2025
JP Morgan Chase & Co.14,00 GBP-21,3729.10.2025
Deutsche Bank AG14,50 GBP-18,5627.10.2025
Jefferies & Company Inc.20,00 GBP12,3327.10.2025
JP Morgan Chase & Co.14,00 GBP-21,3727.10.2025
UBS AG16,00 GBP-10,1424.10.2025
JP Morgan Chase & Co.14,00 GBP-21,3724.10.2025
JP Morgan Chase & Co.14,00 GBP-21,3723.10.2025
UBS AG16,00 GBP-10,1422.10.2025
Deutsche Bank AG14,50 GBP-18,5622.10.2025
JP Morgan Chase & Co.14,00 GBP-21,3703.10.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
09:56GSK BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025GSK HaltenDZ BANK
30.10.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025GSK NeutralUBS AG
29.10.2025GSK OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:56GSK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025GSK OutperformBernstein Research
29.10.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025GSK OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025GSK HaltenDZ BANK
30.10.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025GSK NeutralUBS AG
29.10.2025GSK NeutralUBS AG
27.10.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen