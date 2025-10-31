Oktober 2025: So schätzen Experten die GSK-Aktie ein
16 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 5 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 16,45 GBP fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von GSK in Höhe von 17,81 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|21,00 GBP
|17,94
|31.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2025
|Deutsche Bank AG
|14,50 GBP
|-18,56
|30.10.2025
|UBS AG
|19,00 GBP
|6,71
|30.10.2025
|Bernstein Research
|21,70 GBP
|21,88
|29.10.2025
|UBS AG
|16,00 GBP
|-10,14
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|12,33
|29.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 GBP
|-21,37
|29.10.2025
|Deutsche Bank AG
|14,50 GBP
|-18,56
|27.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|12,33
|27.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 GBP
|-21,37
|27.10.2025
|UBS AG
|16,00 GBP
|-10,14
|24.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 GBP
|-21,37
|24.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 GBP
|-21,37
|23.10.2025
|UBS AG
|16,00 GBP
|-10,14
|22.10.2025
|Deutsche Bank AG
|14,50 GBP
|-18,56
|22.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 GBP
|-21,37
|03.10.2025
