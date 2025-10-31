Oktober 2025: So schätzen Experten die GSK-Aktie ein

16 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 5 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 16,45 GBP fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von GSK in Höhe von 17,81 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 21,00 GBP 17,94 31.10.2025 DZ BANK - - 30.10.2025 Deutsche Bank AG 14,50 GBP -18,56 30.10.2025 UBS AG 19,00 GBP 6,71 30.10.2025 Bernstein Research 21,70 GBP 21,88 29.10.2025 UBS AG 16,00 GBP -10,14 29.10.2025 Jefferies & Company Inc. 20,00 GBP 12,33 29.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 14,00 GBP -21,37 29.10.2025 Deutsche Bank AG 14,50 GBP -18,56 27.10.2025 Jefferies & Company Inc. 20,00 GBP 12,33 27.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 14,00 GBP -21,37 27.10.2025 UBS AG 16,00 GBP -10,14 24.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 14,00 GBP -21,37 24.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 14,00 GBP -21,37 23.10.2025 UBS AG 16,00 GBP -10,14 22.10.2025 Deutsche Bank AG 14,50 GBP -18,56 22.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 14,00 GBP -21,37 03.10.2025

Redaktion finanzen.net