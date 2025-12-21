DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.634 +0,2%Euro1,1714 ±0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

21.12.25 09:48 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.891,2062 CHF 587,0923 CHF 0,84%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.634,0703 EUR 177,7736 EUR 0,24%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
66.608,2831 GBP 551,6136 GBP 0,84%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.969.576,4784 JPY 29.423,7440 JPY 0,21%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
88.552,3532 USD 181,7539 USD 0,21%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.392,5081 CHF 24,1255 CHF 1,02%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.552,5751 EUR 10,6274 EUR 0,42%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.247,9637 GBP 22,6676 GBP 1,02%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
471.459,3895 JPY 1.847,9613 JPY 0,39%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.988,5543 USD 11,5537 USD 0,39%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,5487 CHF 0,0119 CHF 0,77%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6523 EUR 0,0029 EUR 0,17%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4551 GBP 0,0112 GBP 0,77%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
305,1830 JPY 0,4576 JPY 0,15%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9345 USD 0,0028 USD 0,14%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
100,5709 CHF 0,4925 CHF 0,49%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
107,2994 EUR -0,1132 EUR -0,11%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
94,4948 GBP 0,4627 GBP 0,49%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.818,1504 JPY -25,7589 JPY -0,13%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
125,6261 USD -0,1701 USD -0,14%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
683,1677 CHF 4,5387 CHF 0,67%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
728,8739 EUR 0,5121 EUR 0,07%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
641,8938 GBP 4,2644 GBP 0,67%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
134.622,6660 JPY 61,6640 JPY 0,05%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,05 Prozent auf 88.328,80 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 88.370,60 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,7 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 25,5 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,68 Prozent auf 77,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 77,85 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,43 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 2.989,74 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.977,00 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 589,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (592,55 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 1,933 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Monero um 3,43 Prozent auf 460,86 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 477,25 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3692 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3730 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2174 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2182 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2814 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2840 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Binancecoin um 0,09 Prozent auf 852,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 853,02 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1319 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1320 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,34 Prozent auf 125,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 125,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Avalanche um 0,35 Prozent auf 12,16 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,21 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 12,55 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,11 Prozent auf 12,57 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,454 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:40 bei 1,449 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com