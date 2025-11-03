Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Montagabend

DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.829 +0,4%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.010 +0,2%
03.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 24,62 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 24,62 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,41 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,53 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.941.717 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 28,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach oben. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 15,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,22 Prozent zurück. Hier wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 17,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,04 USD fest.

Redaktion finanzen.net

