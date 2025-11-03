Ferrari Aktie
Marktkap. 61,75 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Der Sportwagenhersteller habe mit den Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Tom Narayan am Dienstag nach dem Bericht. Die Konsensschätzungen für 2025 dürften steigen, auch weil die unlängst angepasste Unternehmensprognose einen Boden darstelle. Narayan rechnet nach dem Kursrücksetzer im Zuge des jüngsten Kapitalmarkttages nun mit einer positiven Kursreaktion./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
344,40 €
|Abst. Kursziel*:
33,57%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
343,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,11%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
