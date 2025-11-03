DAX 23.854 -1,2%ESt50 5.628 -0,9%MSCI World 4.386 -0,2%Top 10 Crypto 14,16 -0,3%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.559 -2,1%Euro 1,1496 -0,2%Öl 63,99 -1,3%Gold 3.972 -0,7%
Ferrari Aktie

Ferrari Aktien-Sparplan
343,00 EUR +3,50 EUR +1,03 %
STU
394,78 USD -9,41 USD -2,33 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 61,75 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

14:06 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
343,00 EUR 3,50 EUR 1,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Der Sportwagenhersteller habe mit den Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Tom Narayan am Dienstag nach dem Bericht. Die Konsensschätzungen für 2025 dürften steigen, auch weil die unlängst angepasste Unternehmensprognose einen Boden darstelle. Narayan rechnet nach dem Kursrücksetzer im Zuge des jüngsten Kapitalmarkttages nun mit einer positiven Kursreaktion./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
344,40 €		 Abst. Kursziel*:
33,57%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
343,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,11%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

14:06 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx Trotz Problemen in China Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
Dow Jones Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen
finanzen.net Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Apple-Aktie im Plus: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal
finanzen.net Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Druck auf Ferrari nach Mittelfristzielen - Auch Porsche schwach
MotleyFool Tesla vs. Ferrari: Which Is the Better Stock?
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Ferrari Stock?
MotleyFool The 4 Biggest Risks of Investing in Ferrari Stock
Zacks Ferrari (RACE) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
MotleyFool Why Everyone's Talking About Ferrari Stock
MotleyFool Ferrari Isn't Just a Car Company -- It's a Luxury Brand That Prints Cash
Benzinga Ferrari Ventures Into Crypto With Auction Of Le Mans Winning Car Using Exclusive Tokens: Report
Cointelegraph Ferrari to launch digital token to let fans bid on its Le Mans-winning race car
