AKTIE IM FOKUS: Biontech unter Druck - Kreise: Pfizer verkauft restlichen Anteil

13.11.25 10:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
93,35 EUR -4,55 EUR -4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
22,22 EUR -0,04 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Biontech (BioNTech (ADRs)) sind am Donnerstag auf Xetra um 4,7 Prozent auf 92,60 Euro gefallen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass der US-Pharmakonzern Pfizer seine Beteiligung an den Mainzern verkauft.

Wer­bung

Pfizer bietet 4,55 Millionen in den USA notierte Hinterlegungsscheine (ADR) zu 108 bis 111,70 US-Dollar (bis zu rund 96 Euro) je Aktie an. Im besten Fall würde das Pfizer gut eine halbe Milliarde Dollar bescheren. Zum Vergleich: Biontech bringt es an der Börse - per Mittwochsschluss in den USA - auf eine Marktkapitalisierung von fast 27 Milliarden Dollar.

Biontech und Pfizer hatten sich 2020 zusammengetan, um einen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Die Unternehmen verdienten damit während der Pandemie Milliarden.

Pfizer war erst vor wenigen Tagen als Gewinner aus dem Bieterwettkampf mit dem Rivalen Novo Nordisk um den US-Adipositas-Spezialisten Metsera hervorgegangen. Pfizer steigt mit der bis zu zehn Milliarden Dollar teuren Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel ein./mis/ag/jha/

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

