Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zieht am Abend an

21.10.25 20:23 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zieht am Abend an

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 24,83 USD.

Pfizer Inc.
21,39 EUR 0,20 EUR 0,94%
Um 20:07 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 24,83 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 24,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.767.019 Pfizer-Aktien.

Bei 29,17 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 18,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,33 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
