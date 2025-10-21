Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zieht am Abend an

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 24,83 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 24,83 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 24,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.767.019 Pfizer-Aktien.

Bei 29,17 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 18,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,33 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 USD je Aktie belaufen.

