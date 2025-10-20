Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Montagabend vor
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 24,68 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 24,68 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 24,73 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,55 USD. Bisher wurden via New York 2.129.198 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 29,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 18,99 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 17,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 13,28 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen