Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Montagabend vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 24,68 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 24,68 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 24,73 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,55 USD. Bisher wurden via New York 2.129.198 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 29,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 18,99 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 17,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 13,28 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

