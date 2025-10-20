Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 24,60 USD zu.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 24,60 USD. Bei 24,69 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 753.958 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 29,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 19,35 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,05 USD je Aktie.

