Kursverlauf

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend in Grün

17.10.25 20:23 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 24,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
20,81 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 24,42 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,45 USD zu. Bei 24,16 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.437.016 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 29,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,76 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 14,35 Prozent sinken.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,33 USD.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

