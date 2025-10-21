Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Pfizer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 24,62 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,62 USD ab. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 24,61 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,74 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.012.693 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,17 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 15,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Mit Abgaben von 15,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

