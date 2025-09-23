DAX23.589 -0,1%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1754 -0,5%Öl68,41 +0,9%Gold3.765 ±0,0%
Weimer hofft auf Milliardeninvestitionen von Netflix & Co

24.09.25 12:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
190,66 EUR 4,04 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
1.030,80 EUR 1,20 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
95,16 EUR 0,36 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) -

Weimer hofft auf Milliardeninvestitionen von Netflix & Co

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht offenbar konkrete Chancen, dass US-Streamingdienste demnächst Milliarden in Filmproduktionen in Deutschland stecken. "Wir führen in diesen Tagen vielversprechende Verpflichtungsgespräche mit Netflix, Disney, Amazon und Co und können wirklich auf Milliardeninvestitionen hoffen", sagte der parteilose Politiker in der Haushaltsdebatte des Bundestags. "Der seit Jahren leidenden Filmbranche könnte damit ein Befreiungsschlag gelingen."

Weimer hatte die Gespräche mit den Streamingdiensten im Juli begonnen. Er drängt die ausländischen Konzerne zu Investitionen, weil sie vom deutschen Markt und steuerfinanzierter Förderung profitierten. Eine mögliche Investitionsverpflichtung ist auch im Koalitionsvertrag erwähnt.

Weimer lobte die für 2026 im Bundeshaushalt eingeplanten 2,5 Milliarden Euro für Kultur als Rekordsumme. "Das ist außergewöhnlich in diesen Zeiten und es ist ein Bekenntnis zur inneren Größe unseres Landes, zu unserer Eigentlichkeit, zur Innerlichkeit einer Kulturnation", sagte Weimer. Er erinnerte an die vielen Chöre, Theater, Museen, Verlage und Opernhäuser und sagte: "Kulturell ist dieses Deutschland ein Leuchtland."/vsr/DP/stk

