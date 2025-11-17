DAX23.737 -0,6%Est505.654 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,94 +2,5%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.184 +1,1%Euro1,1603 -0,2%Öl64,42 +0,2%Gold4.079 ±-0,0%
Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

17.11.25 13:01 Uhr
Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

So sehen die Prognosen der Analysten für die Xiaomi-Bilanz aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,65 EUR -0,06 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Xiaomi wird am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,39 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,25 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 21 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 115,92 Milliarden HKD betragen, verglichen mit 92,51 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Redaktion finanzen.net

