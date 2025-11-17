Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Experten-Prognosen

So sehen die Prognosen der Analysten für die Xiaomi-Bilanz aus.

Xiaomi wird am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Wer­bung Wer­bung

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,39 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,25 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 21 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 115,92 Milliarden HKD betragen, verglichen mit 92,51 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Redaktion finanzen.net