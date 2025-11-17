DAX23.712 -0,7%Est505.646 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Neubewertung

ArcelorMittal-Aktie im Minus: UBS senkt auf 'Neutral' - Kursziel angehoben

17.11.25 13:12 Uhr
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
33,81 EUR -0,28 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UBS hat das Kursziel von 32,30 auf 35,40 Euro angehoben, die Aktien des Stahlkonzerns hat sie nach dem guten Lauf aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach plus 52 Prozent im Jahresverlauf mit noch mehr Tempo seit Anfang September sei es Zeit für eine Pause, schrieb Andrew Jones in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt. Jones befürchtet zudem unter anderem, dass die avisierte EU-Importquote für Stahl noch verwässert werden könnte.

Die ArcelorMittal-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,84 Prozent tiefer bei 34,05 Euro.

/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Getty Images

