ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 28,28 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren, schrieben die Analysten um Cole Hathorn in einem Branchenausblick vom Montag. Angesichts der Erholungsrally 2025 hänge eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung aber von steigenden operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ab. Hathorn favorisiert im Baustahlbereich SSAB und bei den Edelstahlherstellern Acerinox./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,50 €
|Abst. Kursziel*:
-4,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|08:46
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|08:46
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|08:46
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.