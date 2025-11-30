DAX 23.667 +0,3%ESt50 5.680 +0,2%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.614 +0,4%Euro 1,1617 +0,1%Öl 63,12 -0,3%Gold 4.216 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Muss Strategy bald BTC verkaufen? -- Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt
Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ArcelorMittal Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
37,40 EUR -0,08 EUR -0,21 %
STU
35,20 CHF +0,23 CHF +0,65 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,28 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMSYF

Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Hold

08:46 Uhr
ArcelorMittal Hold
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
37,40 EUR -0,08 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren, schrieben die Analysten um Cole Hathorn in einem Branchenausblick vom Montag. Angesichts der Erholungsrally 2025 hänge eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung aber von steigenden operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ab. Hathorn favorisiert im Baustahlbereich SSAB und bei den Edelstahlherstellern Acerinox./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,50 €		 Abst. Kursziel*:
-4,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

08:46 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
17.11.25 ArcelorMittal Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net Analysten sehen bei ArcelorMittal-Aktie Potenzial
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Aktien von ArcelorMittal, Salzgitter und Co. uneins: Oddo BHF sieht Chancen durch Ukraine-Wiederaufbau
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für ArcelorMittal auf 42 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight'
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie im Minus: UBS senkt auf 'Neutral' - Kursziel angehoben
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen