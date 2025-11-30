DAX 23.809 +0,4%ESt50 5.717 +0,5%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 +5,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.841 +1,6%Euro 1,1641 +0,1%Öl 62,99 +1,0%Gold 4.200 -0,1%
ArcelorMittal Aktie

37,33 EUR -0,14 EUR -0,37 %
34,81 CHF -0,01 CHF -0,04 %
Marktkap. 28,48 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Overweight

09:01 Uhr
ArcelorMittal Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Der neue Stahl-Protektionismus der Europäischen Union werde für eine kräftige Gewinnerholung sorgen, schrieb er in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,84 €		 Abst. Kursziel*:
22,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

09:01 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net Analysten sehen bei ArcelorMittal-Aktie Potenzial
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Aktien von ArcelorMittal, Salzgitter und Co. uneins: Oddo BHF sieht Chancen durch Ukraine-Wiederaufbau
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für ArcelorMittal auf 42 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight'
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie im Minus: UBS senkt auf 'Neutral' - Kursziel angehoben
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
