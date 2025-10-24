DAX 23.958 -0,7%ESt50 5.662 -0,7%MSCI World 4.390 +0,2%Top 10 Crypto 15,22 +1,5%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 95.087 +1,7%Euro 1,1530 -0,3%Öl 65,07 +0,5%Gold 3.999 -1,0%
ArcelorMittal Aktie

32,92 EUR -0,08 EUR -0,24 %
STU
33,29 EUR -0,21 EUR -0,63 %
GVIE
Marktkap. 25,41 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,15%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Neutral

20:51 Uhr
ArcelorMittal Neutral
ArcelorMittal
32,92 EUR -0,08 EUR -0,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er bleibe neutral, was die anstehenden Zahlen des Stahlherstellers betreffe, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst begründete dies unter anderem damit, dass Stahlhersteller, die ihre Zahlen bereits vorgelegt hätten, die Konsensschätzungen wegen einer enttäuschenden Stahlnachfrage in der EU und den USA verfehlt hätten. Dabei verwies er auf SSAB, Outokumpu und Acerinox./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,29 €		 Abst. Kursziel*:
-11,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
32,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,39%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

20:51 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der ArcelorMittal-Aktie ein
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 08.10.25
dpa-afx EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln
dpa-afx Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp & Co. geben ab: Gewinnmitnahmen in Stahlwerten
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
