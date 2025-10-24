ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 25,41 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,15%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er bleibe neutral, was die anstehenden Zahlen des Stahlherstellers betreffe, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst begründete dies unter anderem damit, dass Stahlhersteller, die ihre Zahlen bereits vorgelegt hätten, die Konsensschätzungen wegen einer enttäuschenden Stahlnachfrage in der EU und den USA verfehlt hätten. Dabei verwies er auf SSAB, Outokumpu und Acerinox./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,29 €
|Abst. Kursziel*:
-11,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
32,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,39%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|20:51
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
