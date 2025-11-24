DAX 23.573 +0,5%ESt50 5.619 +0,8%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.087 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.171 +1,0%
ArcelorMittal Aktie

37,00 EUR +1,94 EUR +5,53 %
STU
34,20 CHF +0,21 CHF +0,60 %
BRX
Marktkap. 26,72 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Overweight

11:36 Uhr
ArcelorMittal Overweight
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
37,00 EUR 1,94 EUR 5,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane bekräftigte am Mittwoch seine insgesamt positive Einschätzung europäischer Stahlaktien. Im Basisszenario gingen die Ökonomen der US-Bank 2026 in der EU von einem konjunkturellen Aufschwung aus, gepaart mit niedrigerer Inflation. Verstärkt werde dies durch den Vorschlag der EU-Kommission, die europäischen Stahlimporte um etwa 40 Prozent zu drosseln. Der Experte rechnet daher mit einer wieder anziehenden Preissetzungsmacht der Stahlproduzenten. Unter diesen bevorzugt er Karbonstahl- gegenüber Edelstahlherstellern./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,41 €		 Abst. Kursziel*:
15,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

11:36 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
17.11.25 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

