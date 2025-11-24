ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 26,72 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane bekräftigte am Mittwoch seine insgesamt positive Einschätzung europäischer Stahlaktien. Im Basisszenario gingen die Ökonomen der US-Bank 2026 in der EU von einem konjunkturellen Aufschwung aus, gepaart mit niedrigerer Inflation. Verstärkt werde dies durch den Vorschlag der EU-Kommission, die europäischen Stahlimporte um etwa 40 Prozent zu drosseln. Der Experte rechnet daher mit einer wieder anziehenden Preissetzungsmacht der Stahlproduzenten. Unter diesen bevorzugt er Karbonstahl- gegenüber Edelstahlherstellern./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,41 €
|Abst. Kursziel*:
15,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|11:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.