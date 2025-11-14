DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.252 +1,1%Euro 1,1611 -0,1%Öl 63,79 -0,8%Gold 4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ArcelorMittal Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,86 EUR -0,35 EUR -1,02 %
STU
34,34 EUR -0,39 EUR -1,12 %
ASX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,12 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,15%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMSYF

UBS AG

ArcelorMittal Neutral

08:11 Uhr
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
33,86 EUR -0,35 EUR -1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 32,30 auf 35,40 Euro angehoben, die Aktien des Stahlkonzerns nach ihrem guten Lauf aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach plus 52 Prozent im Jahresverlauf mit noch mehr Tempo seit Anfang September sei es Zeit für eine Pause, schrieb Andrew Jones in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt. Jones befürchtet zudem unter anderem, dass die avisierte EU-Importquote für Stahl noch verwässert werden könnte./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,88 €		 Abst. Kursziel*:
4,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,55%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

08:11 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.25 ArcelorMittal Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 07.11.25
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie mit Plus: JPMorgan hebt Aktie auf 'Overweight'
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: ArcelorMittal steigen deutlich nach Quartalszahlen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der ArcelorMittal-Aktie ein
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr verdient
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen