ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 26,12 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,15%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 32,30 auf 35,40 Euro angehoben, die Aktien des Stahlkonzerns nach ihrem guten Lauf aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach plus 52 Prozent im Jahresverlauf mit noch mehr Tempo seit Anfang September sei es Zeit für eine Pause, schrieb Andrew Jones in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt. Jones befürchtet zudem unter anderem, dass die avisierte EU-Importquote für Stahl noch verwässert werden könnte./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,88 €
|Abst. Kursziel*:
4,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,55%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|08:11
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|08:11
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|08.10.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|08:11
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.