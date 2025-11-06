ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 24,71 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Vom Stahlkonzern gebe es Anzeichen einer Stabilisierung, schrieb Cole Hathorn am Donnerstagabend. Der Ausblick stimme optimistisch für 2026./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,75 €
|Abst. Kursziel*:
6,67%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
33,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,16%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|10:41
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|08.10.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|08:01
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.