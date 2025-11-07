ArcelorMittal-Aktie mit Plus: JPMorgan hebt Aktie auf 'Overweight'
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 29,50 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er empfahl neben Arcelor auch Voestalpine. O'Kane reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche.
Die Aktie von ArcelorMittal gewinnt an der EuroNext in Amsterdam zeitweise 1,05 Prozent auf 33,63 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
