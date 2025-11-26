DAX23.546 +0,4%Est505.615 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -2,7%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.187 -0,4%Euro1,1574 ±0,0%Öl62,42 -0,4%Gold4.173 +1,0%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für ArcelorMittal auf 42 Euro - 'Buy'

26.11.25 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
ArcelorMittal
36,75 EUR 0,30 EUR 0,82%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren schwacher Nachfrage bleiben die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick generell vorsichtig, was die Perspektive im Stahlsektor betrifft. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche jedoch eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranchen vor einigen Jahren gewesen seien. Ihre "Top Picks" sind Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu ArcelorMittal

Datum

Analysen zu ArcelorMittal

Datum

DatumRatingAnalyst
11:36ArcelorMittal OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025ArcelorMittal NeutralUBS AG
07.11.2025ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
