ArcelorMittal Aktie

Marktkap. 31,3 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Hold

08:21 Uhr
ArcelorMittal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Cole Hathorn geht nach der Outperformance 2025 vorsichtig in die Berichtssaison der europäischen Stahlbranche, wie aus dem Ausblick vom Dienstagabend hervorgeht. Hathorn rechnet mit eher mauen Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Jahr 2026, in dem es vor allem auf die zweite Jahreshälfte ankomme. Mittelfristig sieht der Experte aber einiges Potenzial./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
41,49 €		 Abst. Kursziel*:
6,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
41,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,52%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

08:21 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
13.01.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
