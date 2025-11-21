DAX 23.224 +0,6%ESt50 5.526 +0,2%MSCI World 4.246 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.514 -1,2%Euro 1,1533 +0,2%Öl 62,66 +0,2%Gold 4.078 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street fester erwartet -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
finanzen.net bewerten & 500€ gewinnen finanzen.net bewerten & 500€ gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ArcelorMittal Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,58 EUR +0,12 EUR +0,35 %
STU
32,30 CHF +0,72 CHF +2,27 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,89 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMSYF

Barclays Capital

ArcelorMittal Equal Weight

10:51 Uhr
ArcelorMittal Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
34,58 EUR 0,12 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In einem durchwachsenen dritten Quartal hätten Europas Baustahl- besser als die Edelstahlhersteller abgeschnitten, schrieb Tom Zhang in seinem am Montag vorliegenden Branchenrückblick. Für das Exportgeschäft, das weiter stark von politischen Entwicklungen abhänge, bleibe er vorsichtig. Zhang bevorzugt mit Blick auf die Nachfrage und die Lagerbestände weiterhin den Baustahl- gegenüber dem Edelstahlbereich. Die kurzfristigen Schätzungen für ArcelorMittal und Voestalpine dürften im einstelligen Prozentbereich steigen, während er bei Aperam mit einem Rückgang rechnet./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
34,94 €		 Abst. Kursziel*:
-19,86%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
34,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,03%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

10:51 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
17.11.25 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight'
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie im Minus: UBS senkt auf 'Neutral' - Kursziel angehoben
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 07.11.25
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie mit Plus: JPMorgan hebt Aktie auf 'Overweight'
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen