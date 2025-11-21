ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 25,89 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In einem durchwachsenen dritten Quartal hätten Europas Baustahl- besser als die Edelstahlhersteller abgeschnitten, schrieb Tom Zhang in seinem am Montag vorliegenden Branchenrückblick. Für das Exportgeschäft, das weiter stark von politischen Entwicklungen abhänge, bleibe er vorsichtig. Zhang bevorzugt mit Blick auf die Nachfrage und die Lagerbestände weiterhin den Baustahl- gegenüber dem Edelstahlbereich. Die kurzfristigen Schätzungen für ArcelorMittal und Voestalpine dürften im einstelligen Prozentbereich steigen, während er bei Aperam mit einem Rückgang rechnet./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
34,94 €
|Abst. Kursziel*:
-19,86%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
34,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,03%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|10:51
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|08.10.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|10:51
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.