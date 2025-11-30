DAX 23.756 +0,7%ESt50 5.708 +0,7%MSCI World 4.379 +0,0%Top 10 Crypto 11,75 +1,2%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.248 +1,2%Euro 1,1610 +0,0%Öl 62,94 -0,6%Gold 4.200 -0,8%
ArcelorMittal Aktie

37,40 EUR -0,08 EUR -0,21 %
STU
35,01 CHF +0,03 CHF +0,09 %
BRX
Marktkap. 28,28 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

11:51 Uhr
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
37,40 EUR -0,08 EUR -0,21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Sommer hätten sich die schwachen Stahlmärkte in den USA und Europa stabilisiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Nachfrage bleibe zwar schwach. Doch die jüngst von der EU-Kommission vorgeschlagenen Protektionsmaßnahmen hätten für Zuversicht gesorgt und könnten für eine deutliche Preis- und Margenerholung sorgen. Synagowitz bleibt indes selektiv. Voestalpine und ArcelorMittal sind weiterhin seine bevorzugten Titel im Baustahlbereich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,51 €		 Abst. Kursziel*:
11,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

11:51 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:46 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net Analysten sehen bei ArcelorMittal-Aktie Potenzial
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Aktien von ArcelorMittal, Salzgitter und Co. uneins: Oddo BHF sieht Chancen durch Ukraine-Wiederaufbau
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für ArcelorMittal auf 42 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight'
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie im Minus: UBS senkt auf 'Neutral' - Kursziel angehoben
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
