Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 1.142,30 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1.142,30 USD ab. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.140,49 USD. Bei 1.161,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 320.016 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,39 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2024 auf bis zu 677,88 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 68,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Experten sehen bei Netflix-Aktie Potenzial

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient

Netflix-Aktie etwas leichter: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar